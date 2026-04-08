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Aliquote Inail, Confagricoltura: «Risultato storico per il settore»

Ufficiale la revisione delle aliquote antinfortunistiche agricole

Pubblicato il: 08/04/2026 – 15:38
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Aliquote Inail, Confagricoltura: «Risultato storico per il settore»

Grande soddisfazione da Palazzo della Valle: c’è l’ufficialità dell’INPS sulla revisione delle aliquote antinfortunistiche INAIL per i datori di lavoro agricoli che occupano operai a tempo determinato e indeterminato. Si passa, dunque, da una quota che superava il 13% a 8,5%. “Il carico contributivo INAIL viene finalmente ricondotto a livelli più sostenibili, anche in relazione all’andamento degli infortuni sul lavoro in agricoltura, in costante miglioramento. Siamo di fronte a un risultato storico – ha commentato Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura – conquistato attraverso una costante azione sindacale presso tutte le sedi istituzionali competenti”. “Abbiamo sempre evidenziato come la contribuzione chiesta alle imprese agricole fosse sproporzionata rispetto al rischio presente nel settore primario e in confronto a quanto riservato agli altri comparti produttivi. Riteniamo che questa misura possa alleggerire la pressione contributiva, dando un nuovo slancio alla competitività, e consentire alle aziende di investire in sicurezza”, ha aggiunto Caponi.
Già a dicembre 2025, Confagricoltura aveva applaudito l’inserimento nel “Decreto sicurezza” di una norma ad hoc che autorizzava la riduzione delle aliquote dal 1° gennaio 2026. La circolare emanata ieri dall’INPS, sulle aliquote contributive per il settore agricolo, conferma questo importante risultato. Ora si attende l’ultimo passaggio ufficiale: il decreto attuativo interministeriale che dovrebbe giungere a breve.

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