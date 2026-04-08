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ricorso respinto

Il tribunale di Catanzaro ha deciso: Succurro resta consigliere regionale

Accolte le tesi degli avvocati Enrico ed Achille Morcavallo. Nessuna decadenza dalla carica

Pubblicato il: 08/04/2026 – 19:18
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Il tribunale di Catanzaro ha deciso: Succurro resta consigliere regionale

CATANZARO «Il Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, con Sentenza numero 1212/2026 ha definito il ricorso volto a chiedere la decadenza da consigliere regionale di Rosaria Succurro, difesa dagli avvocati Enrico ed Achille Morcavallo, dichiarando cessata la materia del contendere e compensando le spese di lite». Lo riferisce una nota. «I fatti. Con ricorso di un cittadino elettore – prosegue la nota – veniva chiesta la decadenza dalla carica di consigliere regionale di Rosaria Succurro, per incompatibilità con le cariche di sindaco e presidente della Provincia di Cosenza. In giudizio i legali documentavano la tempestività delle dimissioni dalle due cariche regolarmente avvenute e quindi la legittimità dell’elezione a consigliere regionale della Calabria.  Dopo la discussione dei legali, il Tribunale accertava la tempestività delle dimissioni, dichiarando la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.  Resta dunque consigliere regionale Rosaria Succurro».

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