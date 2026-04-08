Nominato il Cda del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria – NOMI

il decreto del ministro

REGGIO CALABRIA Nominato il Consiglio di amministrazione del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. L’organismo è composto dal direttore pro tempore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che lo presiede, e dai seguenti componenti: Mariangela Preta, designata dal Ministro della cultura; Fiorella Russo, designata dal Ministro della cultura; Giacomo Pace Gravina, designato dal Ministro della cultura d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; Caterina Ingoglia, designata dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Lo stabilisce un decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per una durata di cinque anni, a decorrere dal 27 marzo 2026.