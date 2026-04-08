Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il decreto del ministro

Nominato il Cda del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria – NOMI

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per una durata di cinque anni, a decorrere dal 27 marzo 2026

Pubblicato il: 08/04/2026 – 9:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nominato il Cda del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria – NOMI

REGGIO CALABRIA Nominato il Consiglio di amministrazione del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. L’organismo è composto dal direttore pro tempore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che lo presiede, e dai seguenti componenti: Mariangela Preta, designata dal Ministro della cultura; Fiorella Russo, designata dal Ministro della cultura; Giacomo Pace Gravina, designato dal Ministro della cultura d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; Caterina Ingoglia, designata dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Lo stabilisce un decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per una durata di cinque anni, a decorrere dal 27 marzo 2026.

Argomenti
cda museo reggio calabria
Importanti
maarc reggio calabria
museo dei bronzi
MUSEO REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria
Categorie collegate
Cultura e spettacoli
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x