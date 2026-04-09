Abbattono illegalmente alberi: due arresti a Petilia Policastro

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LAMEZIA TERME Due persone sono state arrestate nei giorni scorsi mentre erano intente ad abbattere illegalmente alberi in località “Vallone Iennace”, nel Comune di Petilia Policastro. I due soggetti sono stati sorpresi dai militari del Nucleo Carabinieri “Parco” Cotronei nell’atto di trafugare quattro alberi di alto fusto — un cerro e tre ontani— all’interno di terreni boschivi demaniali di proprietà del Comune di Sersale situati in zona Parco nazionale della “Sila” nonché Zona Speciale di Conservazione (Zsc) facente parte della Rete Natura 2000 denominata “Fiume Tacina”. Gli stessi sono stati intercettati a bordo di un veicolo carico di legname proveniente dall’area oggetto degli abbattimenti illeciti. Durante l’operazione è stato disposto il sequestro preventivo delle attrezzature utilizzate per l’abbattimento e la depezzatura — tra cui una motosega e altri strumenti oltre al materiale legnoso. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. I militari hanno inoltre contestato violazioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 7.000 euro, a carico dei medesimi soggetti. L’intervento rientra nelle attività di contrasto agli illeciti ambientali nelle aree protette e di tutela del patrimonio paesaggistico del territorio affidate alle competenze dei Carabinieri forestali.

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