Controlli straordinari dei carabinieri nel Crotonese: due arresti

territorio al setaccio

CROTONE Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, agli ordini del Col. Raffaele Giovinazzo, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa sull’intero territorio provinciale. Nel corso dei servizi, condotti con capillare presenza di pattuglie e militari delle diverse articolazioni dell’Arma, sono state identificate oltre 250 persone ed eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica. Nel contesto di tale intensa attività operativa, i Carabinieri hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi. A Isola Capo Rizzuto, i militari della Tenenza hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un 27enne, già sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, per il quale è stata disposta la sospensione provvisoria della misura alternativa con conseguente carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone. A Mesoraca, i Carabinieri hanno invece eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 53enne del luogo, destinatario di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito del rigetto della richiesta di esecuzione domiciliare della pena. L’uomo dovrà espiare una pena detentiva di un anno e cinque mesi per reati inerenti frode assicurativa e falsità materiale ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato