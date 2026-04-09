Da sabato 11 Aprile l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenario

L’evento a “Le Fontane”

Nel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la natura. Il grande artista verrà celebrato grazie a una mostra innovativa, presso il Centro commerciale Le Fontane, che permetterà al pubblico di vivere i suoi capolavori da dentro, grazie a un’esperienza multisensoriale che fonde arte e tecnologia. Un viaggio tra le opere più iconiche vi aspetta con una mostra unica e immersiva dedicata al padre dell’Impressionismo. Cinque grandi capolavori – Impressione, Levar del Sole, I Papaveri, La Passeggiata, I Covoni e Lo Stagno delle Ninfee – prendono vita attraverso visori di realtà virtuale, che trasportano i visitatori in un mondo di colori, atmosfere e luce in continuo mutamento. Ogni percorso VR, della durata di circa tre minuti, parte dallo studio digitale dell’artista e accompagna il pubblico in un’esperienza unica. L’esposizione è adatta a tutti: adulti, famiglie e scuole, e comprende un allestimento scenografico fatto di pannelli informativi che offrono un equilibrio tra emozione e approfondimento culturale, per rendere l’arte di Monet accessibile e coinvolgente per ogni età. Arte e tecnologia si incontrano in un’esperienza che stimola curiosità e meraviglia, perché tutti i visitatori possono esplorare l’universo sensoriale di Monet, confermando come cultura e innovazione possano diventare un’esperienza condivisa e interattiva. (ADV)



L’evento si terrà nella galleria dello shopping center, dall’11 al 26 Aprile, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00 con ingresso gratuito