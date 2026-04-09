Da sabato 11 Aprile l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenario
Ogni percorso VR, della durata di circa tre minuti, parte dallo studio digitale dell’artista e accompagna il pubblico in un’esperienza unica
Nel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la natura. Il grande artista verrà celebrato grazie a una mostra innovativa, presso il Centro commerciale Le Fontane, che permetterà al pubblico di vivere i suoi capolavori da dentro, grazie a un’esperienza multisensoriale che fonde arte e tecnologia. Un viaggio tra le opere più iconiche vi aspetta con una mostra unica e immersiva dedicata al padre dell’Impressionismo. Cinque grandi capolavori – Impressione, Levar del Sole, I Papaveri, La Passeggiata, I Covoni e Lo Stagno delle Ninfee – prendono vita attraverso visori di realtà virtuale, che trasportano i visitatori in un mondo di colori, atmosfere e luce in continuo mutamento. Ogni percorso VR, della durata di circa tre minuti, parte dallo studio digitale dell’artista e accompagna il pubblico in un’esperienza unica. L’esposizione è adatta a tutti: adulti, famiglie e scuole, e comprende un allestimento scenografico fatto di pannelli informativi che offrono un equilibrio tra emozione e approfondimento culturale, per rendere l’arte di Monet accessibile e coinvolgente per ogni età. Arte e tecnologia si incontrano in un’esperienza che stimola curiosità e meraviglia, perché tutti i visitatori possono esplorare l’universo sensoriale di Monet, confermando come cultura e innovazione possano diventare un’esperienza condivisa e interattiva. (ADV)
L’evento si terrà nella galleria dello shopping center, dall’11 al 26 Aprile, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00 con ingresso gratuito