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il lutto
È morto il giornalista calabrese Domenico Martelli
Direttore della testata online Il Fatto di Calabria, scompare all’età di 56 anni
Pubblicato il: 09/04/2026 – 15:32
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VIBO VALENTIA Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. Domenico Martelli, giornalista e direttore della testata online Il Fatto di Calabria, è morto oggi all’età di 56 anni. Mentre percorreva con l’auto la strada tra Pizzo e Vibo Marina, Martelli sarebbe stato colto da un malore alla guida. (redazione@corrierecal.it)
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