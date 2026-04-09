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il lutto

È morto il giornalista calabrese Domenico Martelli

Direttore della testata online Il Fatto di Calabria, scompare all’età di 56 anni

Pubblicato il: 09/04/2026 – 15:32
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È morto il giornalista calabrese Domenico Martelli

VIBO VALENTIA Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. Domenico Martelli, giornalista e direttore della testata online Il Fatto di Calabria, è morto oggi all’età di 56 anni. Mentre percorreva con l’auto la strada tra Pizzo e Vibo Marina, Martelli sarebbe stato colto da un malore alla guida. (redazione@corrierecal.it)

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