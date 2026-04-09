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Giuseppe Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Il magistrato 63enne si insedierà nei prossimi giorni prendendo il posto di Mariagrazia Lisa Arena

Pubblicato il: 09/04/2026 – 10:06
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Giuseppe Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA Il magistrato Giuseppe Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Su proposta della V commissione lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura nella seduta di ieri. Nato a Reggio Calabria nel 1963 Campagna è un magistrato di VII valutazione di professionalità. Attualmente giudice del Tribunale reggino, si insedierà nei prossimi giorni prendendo il posto di Mariagrazia Lisa Arena, andata in pensione. Campagna è entrato in magistratura nel 1996 e dal 1997 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Locri. Dal 2004 è giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria dove, nell’agosto 2015, ha ricoperto il ruolo di presidente di sezione del tribunale di Reggio Calabria fino al 2023. (Ansa)

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