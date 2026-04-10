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la denuncia

Cosenza, studentessa aggredita all’uscita da scuola

Un uomo descritto come di nazionalità straniera si è avvicinato e le ha sferrato uno schiaffo tra il collo e la testa

Pubblicato il: 10/04/2026 – 15:26
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Cosenza, studentessa aggredita all’uscita da scuola

COSENZA Una studentessa di Cosenza è stata aggredita ieri pomeriggio. Secondo quanto raccontato dalla madre della ragazza, la giovane liceale era appena uscita da scuola (che prevede anche ore pomeridiane) e assieme a una compagna di classe era nei pressi del Centro commerciale Due Fiumi per andare a prendere l’autobus e tornare a casa. Quando all’improvviso, un uomo descritto come di nazionalità straniera si è avvicinato e le ha sferrato uno schiaffo tra il collo e la testa. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era con altre persone. La ragazza, dolorante e impaurita, ha subito chiamato la mamma che l’ha raggiunta. La madre ha reso nota la notizia per mettere in guardia anche altri ragazzi e fare attenzione senza creare allarmismi e nella giornata di oggi dovrebbe presentare formale denuncia alle forze dell’ordine. 

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