In serie D sprint decisivo per Reggina (che sogna la C), Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia

obiettivi diversi

Entra nel momento decisivo il campionato di Serie D, con le squadre calabresi pronte a giocarsi tutto nelle ultime quattro giornate. Un finale che si preannuncia intenso, tra sogni di promozione e lotta serrata per evitare i playout.

A tenere banco è soprattutto la rincorsa della Reggina, che continua a inseguire la vetta distante sei punti, ma con una gara da recuperare che mantiene vive le speranze. La squadra guidata da Torrisi si prepara a un calendario fitto e determinante: domenica 12 aprile sarà impegnata in trasferta contro il Gela, in una sfida che si giocherà senza il sostegno dei tifosi amaranto a causa delle limitazioni legate ai lavori dell’impianto. Un’assenza che pesa, ma che non cambia l’obiettivo: vincere per restare agganciati al treno promozione.

Il ritmo sarà serrato, perché appena tre giorni dopo, il 15 aprile, la Reggina tornerà in campo per il recupero contro l’Enna. Poi un altro impegno casalingo il 19 aprile contro il Paternò, prima del doppio incrocio finale con Milazzo e Sambiase. Un percorso senza margini di errore, in cui ogni punto può risultare decisivo.

Davanti, però, la capolista Nissa non sembra intenzionata a rallentare. Anche per i siciliani il calendario propone un test tutt’altro che semplice: la trasferta di Acireale, impelagata nei bassifondi della classifica, rappresenta un banco di prova importante per difendere il primato. Nonostante il distacco, in casa Reggina si continua a credere nella rimonta, alimentata proprio dal match in meno ancora da disputare.Se in alto si sogna, in basso si lotta con la stessa intensità. La Vibonese è chiamata a un’impresa sul campo dell’Igea Virtus, formazione in piena zona playoff e quinta in classifica. Per i rossoblù, attualmente invischiati nella zona playout, ogni partita è una finale.

Attenzione anche al Sambiase, sesto e a un solo punto dall’Igea Virtus, che farà visita all’Enna con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e magari inserirsi con decisione nella corsa playoff. Impegno delicato anche per la Vigor Lamezia, che ospiterà il Savoia, seconda forza del campionato e avversario di assoluto livello.Quattro giornate, novanta minuti alla volta, con tutto ancora in bilico: la Serie D entra nel vivo e le squadre calabresi si preparano a scrivere l’ultimo, decisivo capitolo della stagione. (redazione@corrierecal.it)

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