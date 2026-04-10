Nuovo ospedale di Catanzaro, Occhiuto: «Nessun commissariamento, ma non si poteva restare fermi»

il “caso”

CATANZARO Nessun commissariamento del Comune di Catanzaro, «perché ho avuto più incontri con il sindaco, peraltro sempre molto cordiali e all’insegna della disponibilità da parte dell’amministrazione comunale», tuttavia «attendevo che la città — il tessuto sociale, economico e politico di Catanzaro — trovasse una convergenza. Siccome ciò non è avvenuto, e non si può restare fermi, ho deciso di avvalermi — anzi, ho chiesto a Moroni di avvalersi — del Politecnico di Milano, che, è la massima istituzione per quanto riguarda gli studi su dove devono nascere gli ospedali». A dirlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, con riferimento alla decisione da parte del commissario per l’edilizia sanitaria di incaricare il Politecnico di Milano di elaborare delle ipotesi progettuali sulla localizzazione del futuro ospedale di Catanzaro. «Il Politecnico di Milano – ha aggiunto Occhiuto – ci darà un approccio scientifico, indicandoci concretamente quali sono le diverse alternative, in modo tale che la discussione su questo tema — che è importante e strategico per Catanzaro — possa svolgersi non sulla base di ideologismi o di pressioni di singole parti dell’elettorato, ma sulla base di evidenze scientifiche, proposte da chi è in maniera ineludibile riconosciuto come un’autorità del settore, come il Politecnico di Milano». (c. a.)

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