San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio candidato sindaco con 8 liste

l’annuncio

SAN GIOVANNI IN FIORE Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi, Marco Ambrogio è candidato sindaco di San Giovanni in Fiore (nel Cosentino), sostenuto da una coalizione che conta ben otto liste. «L’ufficializzazione – spiega una nota – è arrivata al termine di un’apposita assemblea cittadina di Forza Italia, che ha approvato la proposta all’unanimità, confermando l’unità del partito. Il crisma dell’ufficialità l’ha dato il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, presente in città per l’assemblea azzurra, presieduta da Rosaria Succurro, oggi commissario cittadino del partito e consigliera regionale della Calabria. L’indicazione di Ambrogio è nata in un quadro politico già delineato a partire dall’elezione di Succurro (moglie di Ambrogio) in Consiglio regionale e rappresenta la scelta della continuità amministrativa e della coesione politica».

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