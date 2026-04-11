Baratella: «La Calabria a Vinitaly con 21 cantine in più dello scorso anno, una regione che fa squadra» – FOTO

vinitaly and the city

VERONA Vinitaly and the City è l’evento collegato alla Fiera Internazionale dei vini e dei distillati ospitata a Verona. Dedicato al pubblico e agli appassionati, il fuorisalone – da anni – offre eventi, incontri e degustazioni per raccontare il vino. Uno straordinario viaggio attraverso prodotti e territori per promuovere la cultura del vino, ma anche per scoprire piazze, palazzi e location esclusive spesso inaccessibili. Anche quest’anno la Calabria è protagonista con wine talk e wine speach a cura di Sissi Baratella: dai vini eroici al Cirò, con la nuova DOCG, fino alle Donne del Vino. E poi lo spettacolo, anche quest’anno in Piazza dei Signori torna l’atteso Dj Set di Ema Stokholma.

L’evento

Settanta appuntamenti e innumerevoli occasioni di scoprire l’Italia in bicchiere, in un unico evento diffuso per il centro storico di Verona. Il fuori salone di Veronafiere è dedicato ai winelover, dal 10 al 12 aprile anima vicoli e piazze della città di Romeo e Giulietta con un’altra storia d’amore, quella degli italiani con il vino. A raccontarla saranno non solo i tasting, le masterclass e le degustazioni, ma un ricco programma di visite guidate, appuntamenti letterari.

Baratella: «La Calabria a Vinitaly con 21 cantine in più dello scorso anno, una regione che fa squadra»

Sissi Baratella conclude il Wine talk dedicato al Cirò, i winelovers apprezzano, degustano. Lo stand della Calabria monopolizza gli spazi del Cortile del Mercato Vecchio nel cuore di Verona. «La DOCG Cirò valorizza ulteriormente la denominazione di origine più popolare della Calabria, non fa altro che trainare tutta la regione e tutta l’autenticità del territorio», dice l’enologa e divulgatrice del vino. Quest’anno la Calabria si presenta a Vinitaly con oltre 110 cantine. «21 cantine in più rispetto all’anno scorso, la Calabria sa fare squadra e questa è un plus importante». «La sfida – aggiunge Baratella – è continuare a crederci mantenendo intatte le autenticità e aumentando la consapevolezza nei confronti di un mercato in evoluzione senza ignorare i cambiamenti dei consumatori».

(redazione@corrierecal.it)

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