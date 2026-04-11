Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il sequestro

Discarica a cielo aperto a Lamezia, rifiuti a pochi passi dal centro – VIDEO

I militari hanno rimosso e messo in sicurezza circa 15 metri cubi di materiale che minacciava l’equilibrio ambientale del “polmone verde” della zona

Pubblicato il: 11/04/2026 – 14:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Discarica a cielo aperto a Lamezia, rifiuti a pochi passi dal centro – VIDEO

LAMEZIA TERME Una vera e propria discarica a cielo aperto, nascosta tra la vegetazione a pochi passi dal centro cittadino. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Principale di Lamezia Terme, insieme ai militari dei Nuclei Forestali, durante un controllo lungo la Strada Provinciale 159. L’area degradata, vasta circa 250 metri quadrati, era diventata un deposito incontrollato di rifiuti di ogni tipo: dagli elettrodomestici dismessi ai vecchi mobili, fino a una montagna di copertoni e scarti domestici. In totale, i militari hanno rimosso e messo in sicurezza circa 15 metri cubi di materiale che minacciava l’equilibrio ambientale del “polmone verde” della zona. L’intero terreno è stato sottoposto a sequestro preventivo su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Gli investigatori sono ora al lavoro per risalire agli autori degli abbandoni, mentre il proprietario dell’area dovrà occuparsi del ripristino e della bonifica del sito. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
carabinieri
Discarica a cielo aperto a Lamezia
discarica lamezia
intervento carabinieri lamezia
rifiuti lamezia
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x