Pneumatici, ferro e plastica in un terreno: sequestrata una discarica abusiva nel Cosentino – FOTO

I sigilli

COSENZA Un’area di circa quattromila metri quadri adibita a discarica abusiva è stata scoperta in località “Scoglio della Regina” nel comune di Acquappesa, sul tirreno cosentino, dai carabinieri forestale di Cetraro, che hanno denunciato un uomo. I militari, nel corso di un controllo effettuato in un terreno in uso ad un uomo di Guardia Piemontese, recintato e chiuso con un cancello, hanno trovato, depositati in modo incontrollato ed eterogeneo, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di diversa natura quali ferro, plastica, vetro, pneumatici fuori uso, materiale legnoso di vario genere, lavatrici e frigoriferi, porte in legno e in ferro, rifiuti ingombranti (materassi, divani e sedili di automobili) bombole e rifiuti di ogni altro genere, presumibilmente provenienti da attività commerciali di proprietà e gestite dal proprietario presente al momento del controllo.

Nel terreno sono state trovate inoltre due carcasse di autovetture prive di targhe. La situazione accertata dai militari ha evidenziato come questo deposito sistematico ha assunto per dimensioni le caratteristiche di una vera discarica, realizzata senza alcun tipo di autorizzazione le cui attrezzature e mezzi scoperti sono risultati riconducibili all’attività lavorativa del soggetto. I militari hanno proceduto al sequestro dell’area e a deferire l’uomo all’autorità giudiziaria.