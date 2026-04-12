Buvette della Regione, Occhiuto risponde e mostra i prezzi del menù: «Una fake news, non c’è nessuno spreco» – VIDEO

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Il caso della buvette della Regione finisce al centro delle polemiche dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano, ma il presidente Roberto Occhiuto respinge le accuse al mittente e parla apertamente di «fake news». In un video pubblicato sui social, il governatore interviene per chiarire la vicenda relativa al bando per la mensa interna del Consiglio regionale.

Nel pezzo vengono messi in evidenza prezzi considerati troppo bassi rispetto alla qualità dei prodotti previsti, tra pasta, carne e pesce di prima scelta. Un’interpretazione che Occhiuto definisce infondata: «Solo fango, non c’è nessuno spreco, nessuno scandalo».

Nel video compare anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Occhiuto precisa che il bando non è stato predisposto dalla Giunta regionale, ma dall’assemblea consiliare, definendolo «una scelta corretta» per garantire un servizio di ristorazione ai dipendenti all’interno della sede istituzionale.

Mostrando il tariffario, il governatore sottolinea come i prezzi siano «assolutamente in linea con una mensa pubblica», 12 euro per un primo piatto e 15 euro per un secondo.

Infine un passaggio ironico: «Forse un errore c’è», aggiunge Occhiuto, «tutti i prodotti che arrivano in tavola dovrebbero essere calabresi». Una battuta raccolta da Cirillo, che assicura l’impegno del Consiglio regionale a valorizzare le filiere locali.

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