Cosenza calcio, l’Associazione giornalisti “Catera”: «Dalla politica ci attendiamo cifre e fatti concreti»

verso il consiglio comunale aperto

COSENZA A pochi giorni dal Consiglio comunale aperto fissato per il 14 aprile, cresce l’attesa a Cosenz per un confronto che si preannuncia decisivo sul futuro del calcio cittadino e sulla gestione dello stadio “San Vito-Marulla”. Il dibattito, ormai da settimane, travalica i confini sportivi e investe direttamente il tessuto sociale e istituzionale della città e dell’intera provincia, dove il rapporto tra tifoseria, società e politica appare sempre più teso.

In questo contesto si inserisce la presa di posizione dell’Associazione Giornalisti Antonino Catera, che invita a trasformare l’appuntamento istituzionale in un momento di chiarezza e responsabilità, capace di andare oltre le contrapposizioni e le dichiarazioni di principio. «In merito alla convocazione del Consiglio Comunale aperto sulla questione Cosenza Calcio – riporta una nota – l’Associazione Giornalisti Antonino Catera, sottolinea come l’assemblea del 14 aprile rappresenti uno spartiacque decisivo per la città. La crisi identitaria in atto non è più un semplice fatto sportivo, ma un’emergenza sociale che richiede posizioni chiare e coraggio istituzionale. È auspicabile che l’assemblea non si riduca a mero “sfogatoio” collettivo o tantomeno a passerella retorica. Dalle istituzioni cittadine e provinciali si attendono cifre e fatti concreti, funzionali all’effettiva tutela dell’interesse pubblico. È necessario che la politica recuperi la funzione sociale del calcio, sottraendola alla logica del solo interesse privato, per dare risposte concrete a una comunità di riferimento che rivendica il rispetto della propria identità e la salvaguardia di un patrimonio collettivo rappresentato dal club e dallo stadio». Parole che fotografano un clima di forte preoccupazione, ma anche la richiesta di un cambio di passo netto. Il Consiglio comunale del 14 aprile si configura così come un banco di prova per le istituzioni locali, chiamate a fornire risposte concrete su un tema che, per Cosenza, va ormai ben oltre il rettangolo di gioco. (redazione@corrierecal.it)

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