Elezioni in Calabria, non solo Villapiana: anche a Satriano Lega e Pd insieme per lo stesso candidato

l’alleanza inedita

SATRIANO Rivali nel resto del paese, “alleati” in alcuni territori. D’altronde si sa: la politica locale fa storia a sé e i confini tra partiti politici spesso e volentieri si fanno sottilissimi. Talmente sottili che a volte spariscono. È quello che sta succedendo a Villapiana, uno dei comuni chiamati al voto alle prossime elezioni amministrative del 24-25 maggio: qui, dopo lo scioglimento dell’ente per le dimissioni di 8 consiglieri, gli elettori sono chiamati a scegliere tra Paolo Montalti e Mariolina De Marco. Quest’ultima sostenuta dal Partito democratico e da Fratelli d’Italia, oltre ad una nota vicinanza alla Lega. Ma non è l’unico caso in Calabria: anche a Satriano, un comune catanzarese di circa 3 mila persone, ritroviamo l’”anomala” alleanza: il candidato sindaco Michele Drosi è sostenuto dalla coalizione composta, tra gli altri, da Partito democratico e Lega, con il nome della lista che diventa quasi emblematico: “Insieme per Satriano”. Partiti di ideologie opposte che fanno fronte comune sul territorio, anche mettendo da parte i macrotemi su cui, invece, infuria la polemica tra i rispettivi vertici nazionali. Con Drosi sarà sfida a tre per le prossime elezioni di Satriano: insieme a lui ambiscono al Comune il sindaco uscente Massimiliano Chiaravalloti e Giuseppino Basile. (redazione@corrierecal.it)

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