Notte di paura nel Cosentino: ordigno esplode in un condominio, panico tra i residenti

l’allarme

MONTALTO UFFUGO Paura nella notte a Montalto Uffugo, nel Cosentino. Un ordigno rudimentale è esploso attorno alle 3 nel vano scale in un condominio. L’esplosione, proprio perché è avvenuta nel vano scale, ha avuto un’eco di risonanza enorme ed è stata avvertita pure dalle abitazioni vicine. I residenti del condominio sono stati svegliati dalla deflagrazione e sono scesi in strada in preda alla paura. Per fortuna non ci sono stati ferite. Alcune abitazioni sono state danneggiate. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rende, guidati dal capitano Andrea Aiello. Indagini sono in corso per capire l’origine del gesto e a chi fosse indirizzata la bomba carta.

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