Ad Hormuz scatta il blocco USA con 15 navi da guerra

Alta tensione

Ci sono oltre 15 navi da guerra americane per mettere in atto il blocco nello Stretto di Hormuz ordinato dal presidente Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal che citando funzionari della Marina e del Comando Centrale, riferisce che a supporto delle attività ci sono una portaerei, molteplici cacciatorpedinieri missilistici guidati, una nave d’assalto anfibia e diverse altre navi da guerra in Medio Oriente. Sempre secondo il giornale, queste navi hanno la capacità di lanciare elicotteri che supportano le operazioni di imbarco, e alcune sono in grado di indirizzare le navi mercantili verso aree specifiche per tenerle in posizione. Stando al WSJ, le navi da guerra probabilmente agiranno al di fuori dello Stretto di Hormuz per evitare di essere colpiti dall’Iran. “Ci sono molti modi in cui si può costruire questo (blocco), e ci sono molte forze di imbarco nella regione ora. Non aspettatevi che tutto inizi subito, questo si svilupperà. I blocchi richiedono tempo per avere un impatto”, ha detto al giornale Kevin Donegan, ex ufficiale della Marina.