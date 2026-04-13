Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Alta tensione

Ad Hormuz scatta il blocco USA con 15 navi da guerra

Avrebbero la capacità di lanciare elicotteri a supporto delle operazioni di imbarco

Pubblicato il: 13/04/2026 – 18:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ad Hormuz scatta il blocco USA con 15 navi da guerra

Ci sono oltre 15 navi da guerra americane per mettere in atto il blocco nello Stretto di Hormuz ordinato dal presidente Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal che citando funzionari della Marina e del Comando Centrale, riferisce che a supporto delle attività ci sono una portaerei, molteplici cacciatorpedinieri missilistici guidati, una nave d’assalto anfibia e diverse altre navi da guerra in Medio Oriente. Sempre secondo il giornale, queste navi hanno la capacità di lanciare elicotteri che supportano le operazioni di imbarco, e alcune sono in grado di indirizzare le navi mercantili verso aree specifiche per tenerle in posizione. Stando al WSJ, le navi da guerra probabilmente agiranno al di fuori dello Stretto di Hormuz per evitare di essere colpiti dall’Iran. “Ci sono molti modi in cui si può costruire questo (blocco), e ci sono molte forze di imbarco nella regione ora. Non aspettatevi che tutto inizi subito, questo si svilupperà. I blocchi richiedono tempo per avere un impatto”, ha detto al giornale Kevin Donegan, ex ufficiale della Marina.

Argomenti
15 navi da guerra USA
blocco dello stretto di Hormuz
blocco USA
hormuz
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x