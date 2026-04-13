Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Lo studio

Sedentarietà, sovrappeso e fumo tra le principali cause della trombosi

Italiani informati, ma gli stili di vita restano a rischio

Pubblicato il: 13/04/2026 – 22:58
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sedentarietà, sovrappeso e fumo tra le principali cause della trombosi

Sedentarietà, sovrappeso, fumo, cattive abitudini alimentari e predisposizione genetica sono tra le principali cause della trombosi, patologia legata alla formazione di un trombo nei vasi sanguigni che può ostacolare o bloccare la circolazione del sangue, provocando infarto, ictus ed embolie.
Quasi tutti ne hanno sentito parlare, il 97,5%, e oltre il 74% si dice abbastanza o molto informato. Ma il quadro sugli stili di vita resta critico: il 25,7% non pratica mai attività fisica e il 44% conduce una vita sedentaria, nonostante l’86,8% dichiari di prestare attenzione all’alimentazione. Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio promosso dall’Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari (Alt), diffusi alla vigilia della 15ª Giornata nazionale per la lotta alla trombosi, in programma il 15 aprile. Tema dell’edizione 2026 è: “Trombosi: sicuro di conoscerla? Prevenirla è il tuo primo passo”.
Dall’indagine emerge inoltre che oltre il 68% degli intervistati si informa sulla salute attraverso internet, una quota superiore rispetto a chi si rivolge al medico di base, poco più del 50%. In particolare, il 67% del campione ha visitato il sito di Alt per ottenere informazioni o per esperienze dirette con la patologia.
Il campione risulta composto soprattutto da donne, il 72,3%, residenti prevalentemente nel Nord Italia, quasi il 70%, con una distribuzione piuttosto equilibrata tra le diverse fasce d’età.
Resta alta anche la consapevolezza del rischio: circa il 90% riconosce che la trombosi può colpire chiunque. Eppure la richiesta di chiarezza è forte: il 92% degli intervistati chiede informazioni più semplici e accessibili sulla prevenzione.
«Perché si verifichi una trombosi – spiegano gli esperti dell’associazione – sono necessari più fattori: uno squilibrio del sistema della coagulazione del sangue, una lesione dell’endotelio che riveste l’interno delle vene o delle arterie e un rallentamento della circolazione sanguigna». «Non si eredita la trombosi, né l’infarto o l’ictus – aggiungono – ma si può ereditare la tendenza a sviluppare queste malattie. La scienza ha dimostrato che possiamo fare molto per evitarle, a partire dalla conoscenza: è importante saper riconoscere i sintomi premonitori e modificare i fattori di rischio che possono essere corretti».
Secondo gli esperti, «la migliore prevenzione della trombosi è lo stile di vita: niente sovrappeso, attenzione all’alimentazione, attività fisica costante, niente fumo, riduzione dello stress e monitoraggio regolare di pressione, colesterolo, trigliceridi, glicemia e diabete».

Argomenti
alimentazione
alt
attività fisica
embolia
fattori di rischio
fumo
giornata nazionale trombosi
ictus
infarto
malattie cardiovascolari
prevenzione trombosi
SALUTE
Sanità
sedentarietà
sovrappeso
trombosi
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x