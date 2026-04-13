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Le candidature
Allievi Marescialli della Marina Militare, concorso aperto per 286 posti
Possono candidarsi sia militari che civili diplomati
Pubblicato il: 13/04/2026 – 20:35
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È stato indetto il concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare nel 2026. Si prevede la copertura di 286 posti per il 29° corso biennale (2026-2028). Possono candidarsi sia militari che civili diplomati (e quanti sono in grado di conseguire il diploma entro l’anno solare in cui è bandito il concorso). La domanda di partecipazione va inviata entro il 2 maggio 2026.
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