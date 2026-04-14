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Castrolibero, la candidata a sindaco Perrotti ufficializza la composizione della lista “Rinascita Civica” – NOMI

Accanto a lei, tra i nomi di maggiore peso, figura Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega

Pubblicato il: 14/04/2026 – 20:51
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Castrolibero, la candidata a sindaco Perrotti ufficializza la composizione della lista “Rinascita Civica” – NOMI

CATANZARO «Si va delineando con maggiore chiarezza il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Castrolibero. La candidata a sindaco Nicoletta Perrotti ha ufficializzato la composizione della lista “Rinascita Civica”, segnando un passaggio decisivo verso l’apertura della campagna elettorale». Lo riferisce una nota. «Accanto a lei, tra i nomi di maggiore peso, figura Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega, già sindaco per quattro mandati e punto di riferimento politico del territorio sin dal 2001, quando venne eletto giovanissimo alla guida del Comune. La sua presenza – prosegue la nota – rappresenta un chiaro segnale politico: sostenere con decisione il percorso dell’attuale assessore in una competizione che si preannuncia lunga e particolarmente combattuta. Nella lista “Rinascita Civica” compaiono anche i consiglieri comunali uscenti Guido Greco, Annamaria Buono, Anna Giulia Mannarino e Aldo Figliuzzi, a conferma di una continuità amministrativa che punta sull’esperienza maturata negli anni. Presente inoltre Luca Gigliotti, già presidente del consiglio comunale di Castrolibero e fondatore della lista Rinascita Civica, improntata proprio sull’appartenenza al territorio e sul forte senso d’identità. La stessa Perrotti ha definito il gruppo «una squadra forte, composta da compagni di viaggio uniti e solidali dopo quanto accaduto», lasciando intendere senza troppi giri di parole le recenti tensioni interne. Il riferimento è alla rottura maturata nei giorni scorsi con Francesco Serra, che ha scelto di intraprendere un percorso autonomo candidandosi a sindaco. Al suo fianco Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e gli altri firmatari del documento che ha sancito la separazione politica. Una frattura che segna inevitabilmente l’avvio di una fase elettorale più complessa, destinata a incidere sugli equilibri e sugli scenari da qui al voto».

I candidati di Rinascita Civica:

  • Guido Greco
  • Orlandino Greco;
  • Aldo Figliuzzi;
  • Luca Gigliotti;
  • Eduardo Amerise;
  • Damiano Morrone;
  • Daniele Gentile;
  • Anna Giulia Mannarino;
  • Annamaria Buono;
  • Angela Sicilia;
  • Gaia Porto;
  • Ilaria Ricci

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