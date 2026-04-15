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Dopo la gara con il Modena il Catanzaro perde Pontisso per squalifica
Un turno di top per il centrocampista giallorosso
Pubblicato il: 15/04/2026 – 14:14
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ROMA Il giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia all’indomani del recupero della dodicesima giornata di ritorno tra Catanzaro e Modena ha squalificato per una giornata due giocatori, entrambi diffidati. Si tratta di Fabio Gerli (Modena) e Simone Pontisso (Catanzaro).
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