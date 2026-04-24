Palmi, sedia vuota a “L’altra Politica”, Giovanni Calabria evita il faccia a faccia

l’anteprima

LAMEZIA TERME Sanità, turismo e commercio. Sono le tre parole chiavi della campagna elettorale a Palmi, ormai entrata nel vivo in vista delle prossime elezioni comunali del 24-25 maggio. Due i candidati sindaci: da una parte l’avvocato Francesco Cardone, attuale presidente del Consiglio comunale e il “prescelto” dalla maggioranza per continuare il lavoro dell’uscente Giuseppe Ranuccio, approdato in Consiglio regionale. Dall’altra il candidato Giovanni Calabria, a sua volta sostenuto da liste civiche dopo aver ricevuto l’endorsement da ben 4 ex sindaci della città. «Una coalizione che sta in piedi solo per abbattere l’amministrazione Ranuccio» ha commentato Cardone, ospite di Danilo Monteleone nella rubrica de L’altra Politica – Speciale Elezione. Dopo le amministrative di Tropea, focus su quelle di Palmi nella puntata che andrà in onda stasera alle 20:40 su L’altro Corriere Tv, canale 75, ma che vedrà partecipare solo uno dei due candidati Francesco Cardone, a causa di impegni sopraggiunti all’ultimo per i quali Calabria ha dovuto declinare l’invito. «Mi dispiace perché sarà la quinta volta che gli chiedo di confrontarci» punge Cardone. «A me farebbe piacere anche per capire il loro programma che i cittadini ancora non conoscono, cosa magari vogliono fare per la città se non criticare me».

Dalla sanità al turismo

Nel corso della puntata Cardone si è poi soffermato sui principali temi che riguardano la città. A partire dall’ospedale: «Ogni tanto vedo qualche ruspa ma casualmente spunta in periodo di campagna elettorale. Io ovviamente auspico che i lavori possano iniziare e andare avanti come a Vibo, in città c’è una voglia irrefrenabile di vederlo realizzato. C’è anche il vecchio ospedale che è una struttura che comunque sta rinascendo». Focus poi sul turismo, che per Cardone deve essere «la vocazione principale della città» e fare da traino e “condivisione” con cultura e commercio. Sulla ripresa di quest’ultimo settore Cardone lancia la proposta dell’«effetto shock» con l’ipotesi di togliere le strisce blu e limitare la Ztl: «Se il commercio non riesce ad avere uno slancio definitivo a Palmi, proviamo ed eliminiamo le strisce blu. È una proposta ragionata dopo l’incontro con i commercianti, non da un momento di follia». Spazio anche la Varia, il simbolo di Palmi: «La Fondazione Varia è stata la soluzione ai problemi di anni fa, ma io immagino una Fondazione Palmi, con dentro non solo la Varia, ma anche la Casa della Cultura e il Teatro, che possa gestirle autonomamente». Tra i temi affrontati anche la carenza idrica e le opere pubbliche nel post-Ranuccio. (redazione@corrierecal.it)

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