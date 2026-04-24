Sciopero dei trasporti in Calabria, i sindacati: «Risultato straordinario, ma resta lo stato di agitazione»

la protesta

«Lo sciopero odierno si conclude con un risultato che possiamo definire, senza esitazioni, straordinario». E’ quanto si legge nel comunicato di fine sciopero a firma di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dopo la protesta di 8 ore indetta per la giornata di oggi nel settore della COA RC. «La partecipazione, con punte di adesione prossime alla totalità del personale, ha restituito un’immagine limpida e potente della compattezza del settore della COA RC: una comunità professionale che, quando chiamata a difendere la propria dignità, risponde con una forza che non ammette interpretazioni».

«L’Azienda ha sostituito il personale operativo scioperante»

Nella nota, indirizzata a coloro che hanno aderito, si legge: «La vostra adesione massiccia ha trasformato questa giornata in un’autentica dimostrazione di maturità collettiva. Le criticità denunciate (dagli organici insufficienti alla gestione delle ferie, dalle condizioni dei luoghi di lavoro alla necessità di turni coerenti con le reali esigenze operative) non sono più semplici rivendicazioni: sono verità condivise, riconosciute e oggi affermate con autorevolezza da un’intera categoria. Non possiamo tuttavia ignorare quanto accaduto nel corso della giornata. L’Azienda, in modo improprio e contrario ai principi sanciti dalla giurisprudenza e dalle norme tecniche, ha sostituito il personale operativo scioperante con capi reparto, superiori gerarchici e personale non scioperante assegnato ad altre mansioni. Un comportamento che, oltre a risultare inopportuno, rischia di ledere il corretto esercizio del diritto di sciopero poiché atto non a garantire la sicurezza delle persone o la copertura dei servizi minimi, bensì a eludere gli effetti della protesta, rendendo lo sciopero stesso, di fatto, ininfluente in alcune linee».

Resta aperto lo stato di agitazione

Per questo «le Segreterie Regionali valuteranno ogni possibile iniziativa a tutela dei lavoratori e del corretto esercizio dei diritti sindacali. Inoltre, è opportuno rilevare che, mentre la quasi totalità del personale manifestava con compostezza e determinazione, qualcuno ha preferito dedicarsi a esercizi di tattica più utili a preservare equilibri che a rappresentare i lavoratori. La giornata di oggi, tuttavia, ha offerto una risposta elegante e definitiva: la credibilità non si proclama, si dimostra! Nonostante tutto, si è avuta la conferma che il personale della COA RC non solo condivide le criticità sollevate, ma le riconosce come priorità inderogabili. La vostra partecipazione ha dato forma a un messaggio chiaro: non esiste progresso senza ascolto, né dialogo senza rispetto degli impegni assunti. Alla luce del mancato rispetto del Verbale del 26 febbraio us e dell’assenza di risposte concrete, le Segreterie Regionali mantengono aperto lo stato di agitazione. Siamo pronti a proseguire il percorso di mobilitazione qualora non dovessero giungere interventi seri, tempestivi e misurabili. A tutte e tutti voi – si legge nel comunicato – veri protagonisti, va il nostro più sincero ringraziamento. La vostra dimostrazione di forza e unità ci autorizza e ci impone di non arretrare. E la vostra forza è la nostra forza».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato