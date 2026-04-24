Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

AMMINISTRATIVE 2026

Serra San Bruno, tutto pronto per la sfida tra Barillari, Tassone e Damiani. Ecco le liste dei candidati – NOMI

Il sindaco uscente cerca la riconferma e ricandida la sua giunta. A sfidarlo “Rinascita Comune” e “La Restanza”

Pubblicato il: 24/04/2026 – 16:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Serra San Bruno, tutto pronto per la sfida tra Barillari, Tassone e Damiani. Ecco le liste dei candidati – NOMI

SERRA SAN BRUNO Sfida a tre a Serra San Bruno per le prossime elezioni comunali: il 24-25 maggio Vincenzo Damiani e Adriano Tassone cercheranno di “spodestare” l’uscente Alfredo Barillari. Il primo cittadino ci riprova con la lista “LiberaMente“, al cui interno compaiono i nomi della Giunta uscente: la vicesindaca Rosanna Federico e gli assessori Raffaela Ariganello, Carmine Franzè e Giuseppe Antonio Zaffino. Lista civica anche per Vincenzo Damiani con “Rinascita Comune” che vede, tra i candidati, Valeria Giancotti dopo il patto di unità con cui ha rinunciato alla sua lista. Presenti anche i consiglieri uscenti Vito Michele Regio, Antonio Procopio e Luigi Tassone. Cercherà di sparigliare le carte in gioco il terzo candidato, Adriano Tassone, con la lista “La Restanza“.

“Rinascita Comune” con Vincenzo Damiani sindaco

  • Valeria Giancotti
  • Adele Teresa La Rizza
  • Raffaele Lo Iacono
  • Mirko Paolo Miladinski
  • Antonio Procopio
  • Francesca Pupo
  • Giuseppina Pupo
  • Vito Michele Regio
  • Luca Rullo
  • Tatiana Spatula
  • Concetta Tassone
  • Luigi Tassone 

“LiberaMente” con Alfredo Barillari sindaco

  • Vincenzo Albanese
  • Raffaella Ariganello
  • Rosanna Federico
  • Carmine Franzè
  • Daniele Galeano
  • Valerio Antonio Lagrotteria
  • Sabina Maiolo
  • Maria Grazia Pelaia
  • Assunta Spatola
  • Fabio Valente
  • Giuseppe Antonio Zaffino
  • Salvatore Zaffino

“La Restanza” con Adriano Tassone sindaco

  • Nensy Rachiele
  • Raffaele Campese
  • Salvatore Censore
  • Maria Rosaria Franzè
  • Gregorio De Caria
  • Raffaele Antonio Cirillo
  • Maria Teresa Marino
  • Giuseppe Zangari
  • Domenico Zaffino
  • Francesco Tassone
  • Giuseppe De Raffele
  • Cosimina Pisani

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
adriano tassone
Alfredo Barillari
CANDIDATI
elezioni comunali
In evidenza
liste candidati serra san bruno
liste serra san bruno
presentazione liste
SERRA SAN BRUNO
Vibo Valentia
vincenzo damiani
Categorie collegate
Politica
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x