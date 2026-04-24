Serra San Bruno, tutto pronto per la sfida tra Barillari, Tassone e Damiani. Ecco le liste dei candidati – NOMI
Il sindaco uscente cerca la riconferma e ricandida la sua giunta. A sfidarlo “Rinascita Comune” e “La Restanza”
SERRA SAN BRUNO Sfida a tre a Serra San Bruno per le prossime elezioni comunali: il 24-25 maggio Vincenzo Damiani e Adriano Tassone cercheranno di “spodestare” l’uscente Alfredo Barillari. Il primo cittadino ci riprova con la lista “LiberaMente“, al cui interno compaiono i nomi della Giunta uscente: la vicesindaca Rosanna Federico e gli assessori Raffaela Ariganello, Carmine Franzè e Giuseppe Antonio Zaffino. Lista civica anche per Vincenzo Damiani con “Rinascita Comune” che vede, tra i candidati, Valeria Giancotti dopo il patto di unità con cui ha rinunciato alla sua lista. Presenti anche i consiglieri uscenti Vito Michele Regio, Antonio Procopio e Luigi Tassone. Cercherà di sparigliare le carte in gioco il terzo candidato, Adriano Tassone, con la lista “La Restanza“.
“Rinascita Comune” con Vincenzo Damiani sindaco
- Valeria Giancotti
- Adele Teresa La Rizza
- Raffaele Lo Iacono
- Mirko Paolo Miladinski
- Antonio Procopio
- Francesca Pupo
- Giuseppina Pupo
- Vito Michele Regio
- Luca Rullo
- Tatiana Spatula
- Concetta Tassone
- Luigi Tassone
“LiberaMente” con Alfredo Barillari sindaco
- Vincenzo Albanese
- Raffaella Ariganello
- Rosanna Federico
- Carmine Franzè
- Daniele Galeano
- Valerio Antonio Lagrotteria
- Sabina Maiolo
- Maria Grazia Pelaia
- Assunta Spatola
- Fabio Valente
- Giuseppe Antonio Zaffino
- Salvatore Zaffino
“La Restanza” con Adriano Tassone sindaco
- Nensy Rachiele
- Raffaele Campese
- Salvatore Censore
- Maria Rosaria Franzè
- Gregorio De Caria
- Raffaele Antonio Cirillo
- Maria Teresa Marino
- Giuseppe Zangari
- Domenico Zaffino
- Francesco Tassone
- Giuseppe De Raffele
- Cosimina Pisani
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