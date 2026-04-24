Serra San Bruno, tutto pronto per la sfida tra Barillari, Tassone e Damiani. Ecco le liste dei candidati – NOMI

AMMINISTRATIVE 2026

SERRA SAN BRUNO Sfida a tre a Serra San Bruno per le prossime elezioni comunali: il 24-25 maggio Vincenzo Damiani e Adriano Tassone cercheranno di “spodestare” l’uscente Alfredo Barillari. Il primo cittadino ci riprova con la lista “LiberaMente“, al cui interno compaiono i nomi della Giunta uscente: la vicesindaca Rosanna Federico e gli assessori Raffaela Ariganello, Carmine Franzè e Giuseppe Antonio Zaffino. Lista civica anche per Vincenzo Damiani con “Rinascita Comune” che vede, tra i candidati, Valeria Giancotti dopo il patto di unità con cui ha rinunciato alla sua lista. Presenti anche i consiglieri uscenti Vito Michele Regio, Antonio Procopio e Luigi Tassone. Cercherà di sparigliare le carte in gioco il terzo candidato, Adriano Tassone, con la lista “La Restanza“.

“Rinascita Comune” con Vincenzo Damiani sindaco

Valeria Giancotti

Adele Teresa La Rizza

Raffaele Lo Iacono

Mirko Paolo Miladinski

Antonio Procopio

Francesca Pupo

Giuseppina Pupo

Vito Michele Regio

Luca Rullo

Tatiana Spatula

Concetta Tassone

Luigi Tassone

“LiberaMente” con Alfredo Barillari sindaco

Vincenzo Albanese

Raffaella Ariganello

Rosanna Federico

Carmine Franzè

Daniele Galeano

Valerio Antonio Lagrotteria

Sabina Maiolo

Maria Grazia Pelaia

Assunta Spatola

Fabio Valente

Giuseppe Antonio Zaffino

Salvatore Zaffino

“La Restanza” con Adriano Tassone sindaco

Nensy Rachiele

Raffaele Campese

Salvatore Censore

Maria Rosaria Franzè

Gregorio De Caria

Raffaele Antonio Cirillo

Maria Teresa Marino

Giuseppe Zangari

Domenico Zaffino

Francesco Tassone

Giuseppe De Raffele

Cosimina Pisani

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