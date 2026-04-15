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Sorpresi a rubare cavi elettrici in spiaggia: denunciati due uomini nel Catanzarese

Attrezzi sequestrati, cavi destinati agli stabilimenti in ripristino

Pubblicato il: 15/04/2026 – 12:08
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Sorpresi a rubare cavi elettrici in spiaggia: denunciati due uomini nel Catanzarese

CATANZARO Due uomini sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tagliavano cavi elettrici sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, utilizzando una tenaglia e un seghetto. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto aggravato. I cavi asportati erano alloggiati all’interno di tubazioni interrate collegate a cassette elettriche posizionate sulla spiaggia e destinate all’alimentazione dei lidi balneari in fase di ripristino per la stagione estiva. I due uomini, dopo aver tagliato i cavi, li avevano sezionati in piccoli pezzi accumulandoli in una pineta vicina, con l’intenzione evidente – spiegano gli investigatori – di caricarli successivamente su un’auto. Gli attrezzi utilizzati per il taglio sono stati sottoposti a sequestro penale.

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