Sorpresi a rubare cavi elettrici in spiaggia: denunciati due uomini nel Catanzarese
Attrezzi sequestrati, cavi destinati agli stabilimenti in ripristino
CATANZARO Due uomini sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tagliavano cavi elettrici sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, utilizzando una tenaglia e un seghetto. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto aggravato. I cavi asportati erano alloggiati all’interno di tubazioni interrate collegate a cassette elettriche posizionate sulla spiaggia e destinate all’alimentazione dei lidi balneari in fase di ripristino per la stagione estiva. I due uomini, dopo aver tagliato i cavi, li avevano sezionati in piccoli pezzi accumulandoli in una pineta vicina, con l’intenzione evidente – spiegano gli investigatori – di caricarli successivamente su un’auto. Gli attrezzi utilizzati per il taglio sono stati sottoposti a sequestro penale.
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