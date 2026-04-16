Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’operazione

Hashish e contanti nascosti in casa: scatta l’arresto nel Cosentino

Perquisizione positiva della polizia: rinvenuti 170 grammi di droga e materiale per il confezionamento delle dosi

Pubblicato il: 16/04/2026 – 11:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Hashish e contanti nascosti in casa: scatta l’arresto nel Cosentino

TREBISACCE La Polizia di Stato, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo l’alto Ionio cosentino, grazie al lavoro svolto dal personale della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, ha operato un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, personale dei summenzionati Uffici ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, sortendo esito positivo.
Difatti, gli Agenti hanno rinvenuto, occultata all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 170 grammi, nonché il materiale utile alla pesatura. Inoltre, sempre nella stessa abitazione sono state rinvenute 2 boccettine di anabolizzanti e la somma in contanti di oltre mille euro.
L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto del soggetto, posto agli arresti domiciliari.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ARRESTO PER DROGA
arresto per droga a trebisacce
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x