Hashish e contanti nascosti in casa: scatta l’arresto nel Cosentino

l’operazione

TREBISACCE La Polizia di Stato, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo l’alto Ionio cosentino, grazie al lavoro svolto dal personale della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, ha operato un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, personale dei summenzionati Uffici ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, sortendo esito positivo.

Difatti, gli Agenti hanno rinvenuto, occultata all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 170 grammi, nonché il materiale utile alla pesatura. Inoltre, sempre nella stessa abitazione sono state rinvenute 2 boccettine di anabolizzanti e la somma in contanti di oltre mille euro.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto del soggetto, posto agli arresti domiciliari.

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