Assalto a impianto irriguo nel Reggino, danni da 500 mila euro. «Oltre 100 ettari a secco» – FOTO

la denuncia

«Siamo costretti a lanciare un allarme che colpisce ancora una volta le aziende agricole che operano su 100 ettari di territorio irrigato e che, oggi, sono senza acqua per un nuovo vile attacco di delinquenti incoscienti». Inizia così la lettera di Giacomo Giovinazzo, commissario del Consorzio di bonifica. Questa notte è stato danneggiato nuovamente il casello dell’impianto irriguo Vena del comprensorio consortile di Reggio Ovest (Rosarno). «Già lo scorso fine marzo, di notte, fu assaltato e danneggiato. Fummo inorriditi e mai intimiditi grazie anche alla vicinanza dell’Arma ed all’interessamento personale del Generale Cesario Totaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Abbiamo fatto di più, impiegando risorse da altri comprensori, cercando di avviare il servizio e denunciando con forza. Questa notte un altro intollerabile assalto ha causato oltre 500mila euro di danni, rischiando, questa volta, di compromettere irrimediabilmente l’intera stagione irrigua di quel territorio. La sede è stata ulteriormente devastata con l’asportazione di cavi elettrici e danneggiate pompe ed apparecchiature con una violenza inaudita, barbara, criminale, incappucciata della peggiore “tradizione” mafiosa». Serve – per Giovinazzo – «una risposta corale, efficace e mirata. Abbiamo la necessità che i lavoratori del Consorzio e gli agricoltori possano trovare tutte le energie necessarie per ripartire il prima possibile, a supporto delle tante donne ed uomini per bene di questo territorio».

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