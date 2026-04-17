Soveria Mannelli, “Casa Emmaus” sarà intitolata a Don Natale Colafati

la memoria

SOVERIA MANNELLI Il prossimo 21 aprile 2026, nel corso del decimo anniversario della morte di Don Natale Colafati sarà dedicata alla sua memoria la “Casa Emmaus” da lui fondata nel 1992. Nell’occasione sarà svelata una targa in suo ricordo. Alle 17.30 è prevista anche la celebrazione di una messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista presieduta da Mons. Tommaso Buccafurni, Vicario generale della Diocesi di Lamezia Terme. Don Natale Colafati, storico sacerdote della parrocchia del Rosario di Lamezia Terme, scrittore e giornalista è stato anche vicario della Diocesi di Lamezia, autore di numerosi saggi e libri, e ideatore dell’associazione Sinergie Culturali e della libreria Biblos. Un uomo che per tutta la durata della sua missione sacerdotale e cristiana ha usato come faro nelle sue scelte la cultura. Sulla sua straordinaria figura è in progetto anche la realizzazione di un volume edito da Rubbettino.