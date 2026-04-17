“Semi di legalità”, a Vibo l’incontro della Cisl Magna Grecia con gli studenti: «Investire su di loro per costruire il futuro» – FOTO

la terza tappa

VIBO VALENTIA Sinergia tra istituzioni e confronto aperto con i giovani. Sono questi i due concetti chiave alla base di “Semi di legalità – Cultura e sviluppo per il futuro del territorio”, l’iniziativa della Cisl Magna Grecia svoltasi oggi a Vibo Valentia, presso il Nuovo teatro comunale, e giunta alla sua terza tappa calabrese. Un incontro tra i vertici delle istituzioni locali e gli studenti delle scuole medie e superiori della città: al centro il tema della legalità con l’obiettivo – spiega il segretario generale Daniele Gualtieri – di «creare una rete stabile tra istituzioni e mondo della scuola, dell’imprenditoria, con il sindacato. Perché riteniamo che investire sui giovani è fondamentale per innestare una nuova cultura e per formare una cittadinanza attiva e responsabile».

Investire sui giovani per investire sul futuro

Per farlo, spiega ancora il segretario, bisogna puntare sui giovani e garantire loro l’ascolto che si meritano, ma anche «per confrontarsi e parlare con chi è impegnato in prima linea sulla legalità. Questo è quello che vogliamo realizzare perché riteniamo che investire sui giovani significhi investire sul futuro». Dopo l’introduzione del segretario generale, gli studenti hanno potuto rivolgere le proprie domane a un parterre d’eccezione: il sottosegretario all’interno Wanda Ferro, il prefetto Anna Aurora Colosimo, il procuratore della Repubblica Camillo Falvo, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Parillo, il questore Rodolfo Ruperti, il comandante provincia della Guardia di Finanza Eugenio Bua, il capo della Dia di Catanzaro Beniamino Fazio, il vescovo Attilio Nostro, l’imprenditore Pippo Callipo, il giornalista Pietro Comito, il segretario regionale della Cisl Giuseppe Lavia, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo.

Wanda Ferro: «Lo Stato c’è»

A sottolineare l’importanza della giornata anche il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha ringraziato la Cisl Magna Grecia e il segretario Daniele Gualtieri per l’opportunità di parlare con i giovani e «di poter dire loro che lo Stato c’è, che il coraggio non si trova dietro uno schermo, che l’essere connessi 24 ore su 24 spesso porta ad una crescente violenza e fragilità giovanile». Ma è anche un’occasione per ribadire l’importanza di fare rete, dalle forze dell’ordine alla magistratura, ma anche chiesa e associazionismo: «Solo il gioco di squadra ci fa vincere le grandi scommesse di oggi». Non a caso la tappa di “semi di legalità” arriva a Vibo Valentia, un «territorio che sta dando grandi soddisfazioni con grandi operazioni di polizia».

Falvo: «La legalità è l’unica via percorribile»

All’incontro anche il procuratore della Repubblica uscente Camillo Falvo ha voluto esserci prima di partire a Potenza: «Sono contento di finire in bellezza. Finisco con i giovani ai quali in questi anni ho dedicato tanto tempo e sono stati gli incontri, spero, più proficui. Abbiamo cercato di spiegare loro che la via del rispetto delle regole è l’unica percorribile, a maggior ragione alle nostre latitudini dove c’è tanto bisogno di legalità. Quando sono arrivato sentivo dire ai ragazzi quasi con orgoglio di vivere in un posto dove avevamo l’organizzazione criminale più forte al mondo, senza rendersi conto che questo ci ha reso la regione più povera in Europa. Le cose sono cambiate, ci è voluto un po’ di tempo: abbiamo visto l’albero della legalità di Falcone e Borsellino essere tranciato due giorni dopo o imbrattare le targhe, ma abbiamo fatto molta strada. Adesso bisogna farse uno sforzo in più: abbiamo spesso fatto incontri con chi non aveva tanto bisogno di parlare con noi, ora dobbiamo andare a intercettare quel bisogno di legalità e confronto». (ma.ru.)

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