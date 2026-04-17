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«L’Iran ha accettato di sospendere il programma nucleare»

Lo afferma Trump. Teheran smentisce

Pubblicato il: 17/04/2026 – 18:23
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«L’Iran ha accettato di sospendere il programma nucleare»

L’Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato e non riceverà alcun fondo congelato dagli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Bloomberg, sottolineando che l’accordo per mettere fine alla guerra è quasi completo. «Molti dei punti sono stati definiti. Procederà piuttosto rapidamente», ha osservato il presidente negando che la moratoria sul programma nucleare iraniano scadrà dopo 20 anni. Alla domanda se il programma si fermerà completamente, Trump ha risposto: «Niente anni, illimitato».

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