Sibari, riprese le operazioni di svuotamento dell’area archeologica di Casabianca

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CASSANO ALLO JONIO Come anticipato dal Corriere della Calabria, che nei giorni scorsi aveva intervistato il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma, nei giorni scorsi, per la terza volta in due mesi, sono riprese le operazioni di svuotamento dell’area archeologica di Casabianca. Dopo aver eliminato l’acqua accumulatesi a causa della seconda ondata di alluvione del mese scorso, il ritardo nell’arrivo delle pompe idrovore prontamente acquistate dal parco, causato dalla situazione internazionale, ha fatto risalire l’acqua di falda, non più assorbita dal sistema WellPoint distrutto appunto nel corso dell’inondazione. «È stato impossibile – si legge in una nota – per la situazione connessa al difficile approvvigionamento di gasolio, anche tenere sotto controllo la risalita con pompe alimentate a carburante. La ditta incaricata delle operazioni ha quindi installato pompe sommerse elettro-alimentate che stanno procedendo a svuotare l’invaso. L’arrivo della strumentazione è previsto per la fine di aprile». Dallo scorso 16 febbraio, il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide è temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’avvio di una serie di interventi di riqualificazione e miglioramento, finalizzati a gli spazi accoglienti, accessibili e dinamici.

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