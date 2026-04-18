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Loizzo: «La battaglia sugli idonei non è un capriccio, il centrodestra sia pronto»

La deputata della Lega: «Come classe politica – conclude – rischiamo di perdere credibilità se non rispondiamo a un bisogno importante»

Pubblicato il: 18/04/2026 – 14:32
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Loizzo: «La battaglia sugli idonei non è un capriccio, il centrodestra sia pronto»

CATANZARO «La battaglia sugli idonei non è un capriccio della Lega ma una necessità che tutto il centrodestra deve saper comprendere sino in fondo». Lo dichiara Simona Loizzo deputata della Lega. «Non è questione di Lega o FdI e di PD – dice Loizzo – ma di chiudere una pagina di precariato storico tra quelli che hanno superato un concorso. Se parliamo solo a noi stessi che credibilità avremo?». «Come classe politica – conclude – rischiamo di perdere credibilità se non rispondiamo a un bisogno importante ma su questo c’è necessità di lavorare insieme: la politica del dispetto serve solo a creare sfiducia e rabbia». (redazione@corrierecal.it)

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