San Giovanni in Fiore: «Uniti o sconfitti», Giuseppe Belcastro scuote il centrosinistra

VERSO LE ELEZIONI

SAN GIOVANNI IN FIORE «Il centrosinistra deve essere unito in questa campagna elettorale. La sfida al centrodestra deve essere sostenuta tutti insieme». Lo ha dichiarato al Corriere della Calabria Giuseppe Belcastro, candidato sindaco di San Giovanni in Fiore del Comitato 18 Gennaio ed ex primo cittadino dello stesso Comune. «Per quanto mi riguarda, porterò avanti ogni tentativo – ha aggiunto Belcastro – affinché si eviti una divisione tra le forze di centrosinistra, che devono potersela giocare senza rimpianti. Se andiamo con due candidati, come finora sembra, al ballottaggio arriverà Barile (Antonio, già sindaco di Forza Italia, ndr)».

Belcastro ha chiarito al giornale di essere disposto a compiere ogni passaggio necessario. Ha poi confermato che la sua candidatura resta in campo, smentendo le voci circolate ieri sera in ambienti politici, secondo cui sarebbe stato imminente l’appoggio ad Antonio Barile – oggi candidato civico – da parte del Comitato 18 Gennaio, con la conseguente rinuncia alla sua candidatura.

L’unità del centrosinistra

Il movimento culturale “I spontanei” e il Partito democratico hanno ufficializzato a mezzo stampa la candidatura del 35enne Luigi Candalise, poi sostenuta anche dalle altre componenti locali della sinistra. Per conto del Pd, le trattative con il collettivo de “I spontanei” erano state condotte da Domenico Lacava, capogruppo del partito nel Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, e da Maria Foglia, dirigente del circolo locale.

Adesso Belcastro ha annunciato al nostro giornale di voler assumere ogni iniziativa utile per provare a unire le forze del centrosinistra, sul presupposto che, in caso contrario, i candidati destinati al ballottaggio sarebbero, a suo avviso, Marco Ambrogio, sostenuto da Forza Italia e da una serie di liste civiche, e Antonio Barile, che si presenterà con proprie liste.

La difficoltà da superare resta il lungo strascico della vicenda delle primarie del Pd che nel 2020 contrapposero Belcastro e Lacava, con l’affermazione di quest’ultimo. Riuscirà Belcastro nel suo intento? Il Pd vorrà convergere? Accetteranno i giovani de “I Spontanei”, che hanno proposto e promosso la candidatura di Candalise?

Belcastro potrebbe anche decidere di rinunciare alla propria candidatura, in nome dell’unità del centrosinistra. Ma, ha sottolineato, «va fatto un ragionamento, senza escludere alcuna possibilità». «L’obiettivo – ha ribadito – è presentarci uniti, senza pregiudizi». (redazione@corrierecal.it)

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