La strategia della Regione Calabria: attrarre investimenti per rilanciare il territorio

le leve dello sviluppo

CATANZARO «Sostenere attività di innovazione tecnologica ed industriale». La Regione Calabria mette a punto la strategia per lo sviluppo dell’economia con il lancio dell’avviso pubblico per “il sostegno e l’attrazione degli investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva regionale Grandi Imprese”. L’avviso è stato approvato con decreto del Dipartimento regionale Lavoro e Imprese guidato dall’assessore regionale Giovanni Calabrese. Il bando, finanziato con fondi Fsc 2021-27 per 3,5 milioni di euro, più nel dettaglio – si legge – «intende sostenere l’attrazione di investimenti produttivi e innovativi promossi da imprese regionali ed extra regionali, localizzate o che intendano localizzarsi nelle aree calabresi, per rafforzare il sistema imprenditoriale regionale e accrescere e qualificare l’occupazione» (il bando si può consultare alla fine dell’articolo). La premessa è la sostenibilità dell’investimento nel senso che – si specifica – l’avviso «rispetta il principio del “non arrecare danno significativo” (cosiddetto “Do No Significant Harm”) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, pertanto restano escluse dal bando ad esempio attività connesse ai combustibili fossili o attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico». Il bando prevede la concessione di un incentivo sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. Possono presentare domanda di accesso le “Grandi Imprese” (quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro), costituite sotto forma di società di capitali, incluse le cooperative e le società consortili.

Il ruolo dell’agenzia “Arsai”

L’avviso pubblico si inserisce – e si incastra – nella strategia messa in campo negli ultimi anni dalla Regione Calabria sul piano del rilancio del sistema produttivo e industriale. Una strategia che passa anche dal ruolo dell’Agenzia “Arsai”, l’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi, che ha soppiantato il fallimentare Corap. Nelle scorse settimane – come già evidenziato dal Corriere della Calabria – è stato del resto varato il Piano dell’Arsai, nel quale si ricorda che «l’obiettivo dell’Agenzia è duplice: da un lato accelerare la riqualificazione e il rilancio delle aree industriali già esistenti, dall’altro promuovere la capacità dell’intero territorio regionale di attrarre nuovi investimenti produttivi, con particolare attenzione alle sfide della transizione ecologica e della digitalizzazione». Viene evidenziata anche la “nuova” politica produttiva della Calabria: «Per realizzare una vera valorizzazione del potenziale produttivo della Regione, non basta più gestire le aree industriali da un punto di vista urbanistico e amministrativo. Occorre invece adottare una visione strategica, che – è scritto nel Piano – preveda interventi infrastrutturali prioritari, la promozione attiva delle aree presso investitori esterni e un’assistenza continuativa agli investitori durante tutto il ciclo produttivo in grado di affrontare le nuove sfide legate alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e alla reindustrializzazione sostenibile del Mezzogiorno. “Arsai” aspira a diventare un soggetto centrale capace di offrire servizi di tutoraggio, costruire pacchetti localizzativi, favorire l’insediamento non solo di industrie tradizionali, ma anche di servizi avanzati e imprese di logistica, affrontando con strumenti innovativi le nuove sfide del mercato globale». (c. a.)

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