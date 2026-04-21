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disagi alla circolazione

SS106, un camion perde il carico: paura per gli automobilisti – VIDEO

Il mezzo è stato poi fermato circa un chilometro più avanti. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione

Pubblicato il: 21/04/2026 – 17:17
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SS106, un camion perde il carico: paura per gli automobilisti – VIDEO

CORIGLIANO ROSSANO Traffico bloccato e fortunatamente solo tanta paura lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Corigliano-Rossano. Lo riporta Eco dello Jonio. Un mezzo pesante avrebbe perso un carico di massi, senza accorgersene durante la marcia. Il camion è stato poi fermato circa un chilometro più avanti. Solo disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, la Polizia Locale e i Carabinieri, oltre al personale dell’Anas, impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire la rimozione del materiale riversato sulla carreggiata e lo svolgimento degli accertamenti.



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