SS106, un camion perde il carico: paura per gli automobilisti – VIDEO

disagi alla circolazione

CORIGLIANO ROSSANO Traffico bloccato e fortunatamente solo tanta paura lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Corigliano-Rossano. Lo riporta Eco dello Jonio. Un mezzo pesante avrebbe perso un carico di massi, senza accorgersene durante la marcia. Il camion è stato poi fermato circa un chilometro più avanti. Solo disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, la Polizia Locale e i Carabinieri, oltre al personale dell’Anas, impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire la rimozione del materiale riversato sulla carreggiata e lo svolgimento degli accertamenti.





