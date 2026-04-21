Dalla Russia attacco e insulti a Giorgia Meloni – VIDEO

La propaganda

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita nel mirino della propaganda russa, attaccata dal conduttore televisivo Vladimir Solovyev, tra i principali volti dei media filogovernativi di Mosca. Nel corso di un intervento dedicato ai leader europei, Solovyev ha definito Meloni “fascista” e l’ha apostrofata con il termine “puta” (“prostituta”), accusandola di aver tradito i propri elettori e l’ex presidente statunitense Donald Trump. La vicenda è stata ripresa da diversi canali social russi, dove sono circolati estratti video e commenti. In alcuni il conduttore – già al centro di polemiche interne per altri insulti rivolti nei giorni scorsi a donne del mondo dello spettacolo e influencer russe – è anche criticato: qualcuno auspica che la premier italiana lo denunci.

Tajani convoca l’ambasciatore

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto convocare alla Farnesina l’ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Aleksej Paramonov, “per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Lo ha reso noto lo stesso Tajani in un messaggio su X nel quale ha espresso “tutta la mia solidarieta’ e vicinanza” alla premier Meloni.