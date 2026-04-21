Ricerca e innovazione: le università calabresi promosse a pieni voti dalla VQR 2020–2024

i risultati

I Rettori dell’Università della Calabria, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria esprimono soddisfazione per i risultati emersi dalla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020–2024, che confermano il ruolo attivo e qualificato del sistema universitario calabrese nel panorama nazionale. «L’esercizio VQR, coordinato dall’ANVUR, – scrivono Giovanni Cuda, Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Gianluigi Greco, Rettore dell’Università degli Studi della Calabria, Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – rappresenta il principale strumento di valutazione della ricerca scientifica nel nostro Paese e offre un quadro complessivo della qualità, dell’impatto e della capacità di innovazione delle istituzioni accademiche. I risultati conseguiti evidenziano, nel loro insieme, una qualità diffusa della produzione scientifica, con la presenza di numerosi prodotti collocati nelle fasce più alte di valutazione e con una partecipazione ampia e qualificata del personale docente e ricercatore. Particolarmente significativo è il dato relativo alla formazione alla ricerca che testimonia la solidità dei percorsi di dottorato e la capacità degli atenei calabresi di formare giovani ricercatori competitivi, contribuendo allo sviluppo del capitale umano e scientifico del Paese. Al tempo stesso, emerge con chiarezza il crescente impegno delle Università della regione nelle attività di valorizzazione delle conoscenze e di impatto sociale, attraverso iniziative che spaziano dal trasferimento tecnologico alla tutela della salute, dalla sostenibilità ambientale alle politiche per l’inclusione. Si tratta di un contributo concreto allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del legame tra università, istituzioni e società. La partecipazione a progetti di ricerca competitivi e l’inserimento in reti scientifiche nazionali e internazionali confermano inoltre la capacità degli atenei calabresi di operare in contesti ad alta competitività, contribuendo alla crescita del sistema della ricerca italiano ed europeo. Questi risultati delineano un sistema universitario regionale dinamico, capace di esprimere punte di eccellenza scientifica e di garantire una presenza qualificata in tutte le principali aree disciplinari». I rettori sottolineano come «tali risultati siano il frutto dell’impegno quotidiano delle comunità accademiche — docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti — e rappresentino una base solida su cui continuare a investire per rafforzare ulteriormente la qualità della ricerca, l’internazionalizzazione e l’impatto sociale delle Università calabresi».

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