Decreto maltempo, al via l’esame in Senato

la misura

È cominciato al Senato l’esame del cosiddetto decreto Niscemi che introduce misure urgenti dopo il maltempo che a gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Il testo è arrivato in aula senza il mandato al relatore in mancanza del parere della commissione Affare costituzionali. Il decreto è stato approvato alla Camera il 16 aprile.

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