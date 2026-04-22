Occhiuto: «Le start up dei giovani dicono che c’è un’altra Calabria». Fitto: «Regione ricca di futuro»

“l’orodicalabria”

CATANZARO «In Italia nel lavoro pubblico e privato paghiamo più gli anziani dei giovani, perché ci sono gli scatti di anzianità. Dovremmo invece pensare agli scatti di futuro». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, all’Università di Catanzaro per “Xpitch”, lo speciale “X Factor” dedicato alle start up calabresi promosso su iniziativa dell’associazione “L’Orodicalabria”. «Nelle imprese più innovative – ha spiegato Occhiuto – si pagano più i giovani rispetto agli anziani, perché portano creatività, nuove idee. Se continuiamo così i nostri giovani troveranno più conveniente andare fuori dall’Italia dove vengono pagati di più. Occorre una rivoluzione nelle politiche fiscali ed economiche, in modo che questo Paese sia capace di investire sull’innovazione, guardando di più agli scatti di futuro che di anzianità. Tra l’altro di questo sarebbero contenti anche tanti genitori perché eviteremmo di avere un welfare familiare dove i genitori si devono far carico dei figli anche quando hanno 30 anni». Occhiuto ha definito “Xpitch” «una bellissima intuizione di Francesco Verderami, che già qualche anno fa ha cominciato a lavorare con molti giovani calabresi per dimostrare che in Calabria si può fare: si può fare impresa, possono nascere startup e si può emergere come realtà d’eccellenza, magari facendo anche un’esperienza nella Silicon Valley. Sono quindi molto riconoscente a Francesco per il lavoro che ha svolto, ma soprattutto ai ragazzi, perché – ha concluso il presidente della Regione Calabria – dimostrano che esiste un’altra Calabria: una Calabria giovane, moderna, innovativa e, soprattutto, fiduciosa in sé stessa. Spesso, infatti, il racconto di questa regione è devastante; invece questi giovani rappresentano una speranza concreta, una speranza che cammina e che costruisce il futuro».

Il saluto di Fitto

All’evento è intervenuto con un videomessaggio anche il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto: «Le storie di oggi – ha detto Fitto – raccontano un percorso costruito negli anni, grazie alla collaborazione tra diversi attori che hanno contribuito alla realizzazione d questo progetto insieme alle istituzioni regionali. Questo rapporto testimonia la vitalità del territorio, capace di operare con efficacia e di offrire opportunità concrete alle giovani generazioni. Si tratta di un’iniziativa lodevole, che si inserisce in un contesto nuovo e in evoluzione. e regioni che in passato hanno sofferto un ritardo rispetto ad altre aree del Paese, pur tra molte difficoltà, mostrano oggi segnali di inversione di tendenza. Non si tratta soltanto di dati statistici, ma della prova concreta della capacità di costruire un futuro diverso rispetto al passato. È un messaggio importante rivolto alle ragazze e ai ragazzi: attraverso l’impegno è possibile realizzare i propri sogni senza dover necessariamente recidere le proprie radici. Restare o partire deve essere una scelta, non una necessità. L’Europa – ha proseguito Fitto – è pronta a fare la sua parte, e lo sta già facendo con programmi e progetti dedicati allo sviluppo delle regioni dell’Unione. È fondamentale saper cogliere queste opportunità e utilizzarle al meglio. Per questo, come già annunciato a Reggio Calabria, mi impegno a sostenere la crescita di questa iniziativa e a garantire che possiate trovare nella Commissione europea un interlocutore attento e disponibile. Alle istituzioni regionali, alle università e all’associazione L’OrodiCalabria rivolgo i miei migliori auguri per il successo dell’iniziativa. A voi, ragazze e ragazzi, giovani imprenditori e studenti, dico: andate avanti. Potete e dovete farcela. Si può già fare. Grazie ai ragazzi, perché senza di loro non sarebbe possibile guardare alla Calabria come a una regione ricca di futuro». (a. c.)

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