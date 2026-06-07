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Seggi aperti fino alle 23, ecco l’affluenza delle 19 nei tre Comuni al ballottaggio

Tre i comuni calabresi chiamati al voto: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, tutti in provincia di Cosenza

Pubblicato il: 07/06/2026 – 19:11
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Seggi aperti fino alle 23, ecco l’affluenza delle 19 nei tre Comuni al ballottaggio
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Le urne sono aperte da questa mattina nei tre comuni calabresi chiamati al ballottaggio: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, tutti in provincia di Cosenza. Mancano poche ore alla chiusura dei seggi, prevista per le 23. Domattina, dalle 7 alle 15, si riprenderà a votare prima dello spoglio che decreterà i nuovi sindaci. A Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello; a San Giovanni in Fiore tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio e Antonio Barile, sostenuto da lista civica. A Mandatoriccio si fronteggiano Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi, dopo che al primo turno i due avevano ottenuto lo stesso numero di voti.

I dati dell’affluenza

Alle ore 19 è arrivato il secondo dato sull’affluenza nei tre comuni al ballottaggio. Alle ore 19 è arrivato il secondo dato sull’affluenza nei tre comuni al ballottaggio. A Castrovillari ha votato il 25,19% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 12,54% delle ore 12. A San Giovanni in Fiore l’affluenza sale al 34,13%, più che doppia rispetto all’11,54% di metà giornata. Balzo netto anche a Mandatoriccio, dove il dato si attesta al 32,27%, contro il 14,52% delle ore 12. (redazione@corrierecal.it)

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