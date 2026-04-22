“Reset”, a giugno al via il processo d’Appello per 80 imputati – NOMI
Ha retto a metà, nel primo grado di giudizio, l’indagine denominata coordinata dalla Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cosentina
COSENZA La Corte d’appello di Catanzaro, prima sezione penale, ha fissato al prossimo 16 giugno 2026 la prima udienza del processo d’appello nei confronti degli imputati del processo “Reset“, giudicati in primo grado con il rito ordinario (qui la sentenza). Ha retto a metà, nel primo grado di giudizio, l’indagine denominata “Reset” coordinata dalla Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cosentina. Su 121 imputati giudicati – nell’aula bunker di Castrovillari – dal Collegio (presidente Carmen Ciarcia, a latere Iole Vigna e Urania Granata), poco più della metà dei soggetti alla sbarra era stata assolta rispetto alla richiesta di condanna precedentemente avanzata dall’accusa, rappresentata in aula dai pm della Dda di Catanzaro Vito Valerio (oggi alla procura di Bari) e Corrado Cubellotti. (f.benincasa@corrierecal.it)
Gli imputati in appello
ABRUZZESE ROSARIA
ANTONUCCI ARMANDO
ARTESE ARIOSTO
AURELLO ROSARIO
GIUSEPPE BARTUCCI
BENVENUTO MASSIMO
BERLINGIERI IER LUIGI
BARTUCCI DANILO
BEVILACQUA ANTONIO n
BEVILACQUA NICOLA
BRACCIOFORTE AURELIA
BRIGUORI AGOSTINO
BROCCOLO GIUSEPPE
BRUNI PASQUALE
CAMPANILE ERNESTO
CAPUTO CARMINE
CARIELLO PLACIDO
CASELLA FRANCESCO
CASTIGLIONE MICHELE
CHIODO ANTONIO
CONTE CESARE
COLASUONNO ANTONIO
D’AMBROSIO MASSIMO
DE MARI PIETRO
DEL POPOLO SERGIO
DE ROSE ANTONIO
DE VUONO ARMANDO
DRAGO GIOVANNI
DRAGO PATRIZIA
FERRARO UMILE
FILICE EUGENIO
FIORILLO ANNA
FLORIO REMO
GAROFALO GIOVANNI
GAROFALO ROSANNA
GERVASI MARIO
GIANNELLI FABIO
GRANDINETTI GIOVANNI
GRECO SIMONE
LA CANNA SERGIO
LANZINO UMILE
LUCA’ ANTONICO
LUCANTO SILVIA
MANNA MARCELLO
MANZO COSIMO
MARIGLIANO STEFANO ANTONIO
MARITATO ROBERTA
MAZZEI ANDREA
MIDULLA GIUSEPPE
MONDERA GIUSEPPE
MORRONE ALESSANDRO
MORRONE FILIPPO
MUNNO PINO
ORLANDO SILVIO
PAPARA FRANCESCO
PERRONE GIUSEPPE
PERRI MARIO
PERRI SANDRO
PIGNATARO ANTONIO
PRESTA ANTONIO
PRESTA GGIUSEPPE
PRETE DOMENICO
RAIMONDO SERGIO
RECCHIA PAOLO
REDA ANDREA n
REDA FRANCESCO
ROMANO DENNY
ROSSIELLO MASSIMILIANO
RUGIANO ROSA
RUFFOLO CRISTIAN FRANCESCO
SANNA’ DOMENICO
SCARLATO ORLANDO
SIRANGELO MARIO
STELLA ALESSANDRO
STOLA FRANCESCO
TOSCANO VITTORIO
TRINNI MARIO
VOLPENTESTA MASSIMO
VOMERO SANDRO
VOZZA CRISTIAN