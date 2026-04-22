Occhiuto sulla tragedia di Catanzaro: «Dolore immenso che attraversa tutta la Calabria»

le reazioni

CATANZARO «L’immane tragedia di Catanzaro ci lascia attoniti e profondamente scossi. Un dolore immenso attraversa tutta la Calabria, ferita da una vicenda così drammatica e difficile anche solo da immaginare, da comprendere. La nostra comunità oggi è in lutto: ci stringiamo con sincera partecipazione nel ricordo delle vittime e rivolgiamo, a nome dell’intera giunta regionale, il più sentito cordoglio ai familiari. Il nostro pensiero, la nostra preghiera, va anche alla piccola ricoverata, affinché possa trovare la forza di superare questo momento terribile». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito alla vicenda della donna morta suicida insieme a due figli dopo essersi lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco.

L’arcivescovo Maniago: «Impariamo a riconoscere dolore nascosto»



«Davanti a una tragedia così grande non possiamo restare indifferenti. Siamo chiamati a custodire chi soffre, a riconoscere il dolore nascosto che abita tante vite e a costruire comunità capaci di ascolto, vicinanza e amore». Così l’arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago. In una nota diffusa sul sito dell’arcidiocesi, si sottolinea che l’arcivescovo è «profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la comunità cittadina, affida alla misericordia di Dio Anna e i due piccoli che hanno perso la vita in circostanze tanto drammatiche». «In queste ore di smarrimento e di dolore – si legge ancora nel testo -, il pensiero dell’arcivescovo va anche alla bambina sopravvissuta, che lotta per la vita, perché il Signore le doni forza, speranza e sostegno attraverso le cure dei medici e la vicinanza di quanti le vogliono bene. Mons. Maniago, infine, esprime la sua vicinanza paterna al marito, ai familiari e a tutta la comunità, invitando tutti a unirsi nel silenzio e nella preghiera. È un tempo in cui affidare al Signore il dolore che ci attraversa e stringersi gli uni agli altri nella speranza».

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