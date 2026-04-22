Dramma familiare a Catanzaro, città sotto shock: ipotesi omicidio-suicidio

la tragedia

CATANZARO La tragedia consumatasi nella notte a Catanzaro lascia dietro di sé una scia di dolore che va oltre la cronaca e interroga profondamente la comunità. Mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio, emerge con forza il bisogno di comprendere il contesto umano e sociale in cui è maturato un gesto così estremo.

Anna Democrito, questo il nome della donna di 46 anni, non era una figura isolata. Lavorava come operatrice socio-sanitaria in una struttura del territorio, era inserita nella vita della parrocchia e, secondo le prime testimonianze, conduceva un’esistenza apparentemente ordinaria. Dietro una quotidianità che agli occhi esterni poteva sembrare stabile, si sarebbe insinuato un disagio silenzioso, affiorato negli ultimi mesi, forse dopo la nascita del figlio più piccolo.

È in questa dimensione intima e fragile che si inserisce il dramma. Un gesto avvenuto nel cuore della notte, che – secondo la ricostruzione investigativa ancora in fase di verifica – si sarebbe consumato con modalità drammatiche: la donna avrebbe lanciato nel vuoto i tre figli dal terzo piano dell’abitazione, per poi lasciarsi cadere a sua volta. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, stringeva ancora tra le mani un rosario, un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di complessità emotiva a una vicenda già segnata da profonda tragedia.

Il bilancio è gravissimo: due bambini, di quattro anni e di appena quattro mesi, hanno perso la vita, mentre la sorellina di sei anni è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino. Il marito, presente in casa al momento dei fatti, non si sarebbe accorto inizialmente di quanto stava accadendo: sarebbe stato svegliato da rumori improvvisi e, non trovando più i familiari in casa, sarebbe sceso in strada facendo la drammatica scoperta. L’uomo avrebbe tentato di prestare i primi soccorsi alla moglie e ai figli, in attesa del 118. Ora si trova insieme alla figlia in ospedale. La piccola potrebbe essere trasferita al “Gaslini” di Genova.

Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla Procura, stanno lavorando senza sosta per ricostruire con precisione la dinamica e, soprattutto, il contesto personale della donna. L’ipotesi prevalente resta quella di un gesto volontario, un omicidio-suicidio maturato forse all’interno di una sofferenza psicologica non pienamente emersa. In questo senso, gli accertamenti si stanno concentrando anche sullo stato di salute, attuale e pregresso, della 46enne e sui suoi rapporti personali, nel tentativo di individuare eventuali segnali di depressione o disagio. Come riferito dalla Procura di Catanzaro, la donna aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica.

Parallelamente, gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire la sequenza dei fatti. Sebbene al momento non vi siano indizi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone, ogni pista viene comunque approfondita per escludere con certezza qualsiasi altra ipotesi.

Un sopralluogo nell’abitazione è stato effettuato nelle ore successive dalla magistratura, insieme ai vertici della Squadra mobile e alla Polizia scientifica, che ha eseguito tutti i rilievi necessari. Un lavoro minuzioso, volto a restituire risposte a una tragedia che, per la sua natura, lascia inevitabilmente zone d’ombra difficili da colmare.

La città, intanto, si stringe attorno ai familiari e, soprattutto, alla bambina che continua a lottare tra la vita e la morte. Il lutto cittadino annunciato dall’amministrazione comunale rappresenta un segnale di partecipazione collettiva, ma anche il riconoscimento di una ferita profonda che riguarda tutti. (f.v.)





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