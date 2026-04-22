Governo, dal Cdm arriva l’ok per 5 nuovi sottosegretari

le nomine

ROMA Via libera dal Consiglio dei ministri alla nomina di cinque nuovi sottosegretari: Alberto Balboni (Fd’I) al ministero della Giustizia, Giampiero Cannella (Fd’I) alla Cultura, Paolo Barelli (FI) ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri (FI) al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Mara Bizzotto (Lega) alle Imprese e al Made in Italy.

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