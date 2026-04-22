Totem informativi nel trasporto pubblico, la soddisfazione di Noi Moderati per il bando

tpl e servizi

CATANZARO Con il Decreto Dirigenziale n. 6665 del 21 aprile 2026 la Regione Calabria ha approvato gli atti per l’indizione di una gara europea (CIG BB57ECF43C-1) per la fornitura di scuolabus elettrici e ibridi, autobus di linea ibridi per il TPL extraurbano e, soprattutto, le attrezzature di nodo e sistemi informativi per migliorare il trasporto pubblico locale. Un bando importantissimo che punta a rinnovare la flotta con mezzi più ecologici e moderni e a potenziare l’informazione all’utenza.

“In particolare, esalto l’acquisto dei totem informativi – commenta Riccardo Rosa, consigliere regionale di Noi Moderati –, Lotto destinato alle autostazioni, ai nodi di interscambio, alle stazioni e alle principali fermate”. Si tratta di “strumenti digitali fondamentali per dare ai calabresi informazioni in tempo reale su orari, percorsi e servizi, rendendo il trasporto pubblico più accessibile, efficiente e moderno. In data 8 gennaio nel corso di un incontro con l’assessore Gianluca Gallo avevamo sollecitato e proposto la dotazione dei totem informativi nelle autostazioni e nei nodi. Oggi – aggiunge Rosa – questa proposta è realtà! Questo risultato concretizza un impegno che abbiamo condiviso con l’assessore Gallo, nato proprio dalla proposta avanzata dal nostro partito Noi Moderati. Un altro passo concreto per rendere la mobilità in Calabria più sostenibile e al servizio dei cittadini. Ringrazio di cuore tutto il centrodestra calabrese, il presidente Occhiuto e l’assessore Gallo per il costante e concreto impegno sul fronte dei trasporti. Il centrodestra con fatti e investimenti sta cambiando davvero il volto della nostra Regione. La gara è stata indetta, ora avanti con l’attuazione!”.