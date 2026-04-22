Emergenza rientrata al Liceo Classico di Locri: scuola di nuovo operativa

via libera alle lezioni

LOCRI Arriva la notizia tanto attesa per la comunità scolastica di Locri: il Liceo Classico “Ivo Oliveti” è ufficialmente agibile. A darne l’annuncio è Rudi Lizzi, Consigliere Delegato all’Istruzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha seguito in prima persona e con estrema solerzia l’evolversi della situazione, agendo come punto di riferimento istituzionale per il territorio.

A seguito del verbale dei Vigili del Fuoco dello scorso 16 aprile, che aveva evidenziato criticità dovute a infiltrazioni e distacchi di intonaco al secondo piano dell’edificio di Via Cristoforo Colombo, la macchina amministrativa metropolitana si è attivata senza sosta. Nella mattinata di oggi, la Città Metropolitana ha formalmente certificato il ripristino della piena funzionalità e agibilità dei locali interessati.

Rudi Lizzi



«In qualità di delegato all’Istruzione, ma soprattutto come rappresentante di questo territorio che ho a cuore – dichiara Rudi Lizzi – mi sono attivato immediatamente non appena sono stato coinvolto nelle problematiche dell’Istituto Oliveti. La mia priorità, fin dal primo minuto, è stata quella di ridurre al minimo i disagi per gli studenti, i docenti e le famiglie, garantendo al contempo standard di sicurezza assoluti. Oggi possiamo annunciare a tutti questa bellissima notizia del ritorno alla normalità». L’intervento di manutenzione prescritta è stato eseguito con tempestività, con l’impegno di vigilare per prevenire il ripetersi di simili criticità in futuro. Grazie al lavoro dei dirigenti dell’Ente metropolitano è stato possibile superare l’emergenza in tempi record.

«Ogni qualvolta vengo chiamato a rispondere delle necessità del nostro territorio – continua Lizzi – il mio impegno è totale. Non si tratta solo di deleghe, ma di una responsabilità civile verso i nostri giovani. Sapere che domani le lezioni potranno riprendere regolarmente in presenza, dopo il breve ma necessario periodo di riorganizzazione, è la risposta più concreta che potevamo dare. Le speculazioni e i timori degli ultimi giorni vengono oggi superati dai fatti: la scuola è sicura, funzionale e pronta ad accogliere nuovamente i suoi studenti».

Alla luce della certificazione prodotta dal Dipartimento Edilizia della Città Metropolitana, la Dirigente Scolastica, nella sua qualità di Datore di Lavoro, potrà disporre con decorrenza immediata la regolare ripresa delle attività didattiche.

«Oggi – conclude il Consigliere Lizzi – è il giorno della soddisfazione. Abbiamo dimostrato che, lavorando con serietà e determinazione, le istituzioni sanno rispondere con efficienza ai bisogni dei cittadini».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato