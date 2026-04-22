Catanzaro, lotta per la vita la bimba di sei anni: necessario un intervento di cardiochirurgia

il quadro clinico

CATANZARO Sono stabili, ma restano disperate le condizioni della piccola di sei anni: uno dei tre figli di Anna Democrito, 46enne Oss, che questa notte si è lanciata dalla finestra del terzo piano di uno stabile in via Zanotti Bianco a Catanzaro insieme ai suoi piccoli, due dei quali sono deceduti sul colpo. Il cuore di una delle bimbe continua a battere, la situazione è drammatica: è stata sottoposta – per circa due ore – ad una delicata procedura di radiologia interventistica all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La piccola presenta una lesione della aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le speranze di salvarle la vita sono legate ad un complesso e delicato intervento di cardiochirurgia al quale la bambina dovrà necessariamente sottoporsi. Nelle prossime ore, sarà necessario il ricorso ad un volo militare per consentire il trasferimento all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove opera il dottore Guido Michielon, direttore del reparto e ritenuto un luminare. (f.b.)

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